KASTAMONU - Küre'de sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı sahil güvenlik komutanlığı ekipleri helikopterle tahliye etti Ekiplerin hasta kadını sedyeyle helikopterin olduğu alana götürmesi Ekiplerin halat yardımıyla helikoptere binmesi KASTAMONU - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı helikopterle tahliye etti. Ekiplerin hasta kadını sedyeyle helikopterin olduğu alana götürmesi Ekiplerin halat yardımıyla helikoptere binmesi KASTAMONU - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı helikopterle tahliye etti. AA / Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Kastamonu Güncel Haberler

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