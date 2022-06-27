KASTAMONU - Küre'de sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı sahil güvenlik komutanlığı ekipleri helikopterle tahliye etti - Haberler

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KASTAMONU - Küre'de sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı sahil güvenlik komutanlığı ekipleri helikopterle tahliye etti

AA - Güncel
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Ekiplerin hasta kadını sedyeyle helikopterin olduğu alana götürmesi Ekiplerin halat yardımıyla helikoptere binmesi KASTAMONU - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı helikopterle tahliye etti.

Ekiplerin hasta kadını sedyeyle helikopterin olduğu alana götürmesi

Ekiplerin halat yardımıyla helikoptere binmesi KASTAMONU - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki sel bölgesinde rahatsızlanarak mahsur kalan vatandaşı helikopterle tahliye etti.

AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kastamonu Güncel Haberler

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