KASTAMONU - Köy camisi selde yıkıldı -Yıkılan caminin cep telefonu ile görüntülenmesi Köy camisi selde yıkıldı KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu selde köy camisi ve minaresinin yıkılışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. -Yıkılan caminin cep telefonu ile görüntülenmesi Köy camisi selde yıkıldı KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu selde köy camisi ve minaresinin yıkılışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. AA / Güncel Kastamonu İnebolu Güncel Haberler

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