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KASTAMONU - Köy camisi selde yıkıldı

AA - Güncel
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-Yıkılan caminin cep telefonu ile görüntülenmesi Köy camisi selde yıkıldı KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu selde köy camisi ve minaresinin yıkılışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

-Yıkılan caminin cep telefonu ile görüntülenmesi Köy camisi selde yıkıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu selde köy camisi ve minaresinin yıkılışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

AA / Güncel

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