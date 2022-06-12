KASTAMONU - Kasapoğlu: "Bizim istikametimiz istiklal yoludur, istikbal yoludur büyük Türkiye yoludur" - Haberler

KASTAMONU - Kasapoğlu: "Bizim istikametimiz istiklal yoludur, istikbal yoludur büyük Türkiye yoludur" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kastamonu'da, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün kapanış töreninde konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kastamonu'da, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün kapanış töreninde konuştu. (2) AA / Özgür Alantor - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Mehmet Kasapoğlu Kastamonu Güncel Haberler

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