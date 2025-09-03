Kastamonu-Karabük'teki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Kastamonu- Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Alevler, 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personelle söndürülmeye çalışıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayarak Kastamonu'nun Araç ilçesine sirayet eden orman yangını ile Araç ilçesinin farklı bir noktasında çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Yangınların kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımız ile canla başla çalışan kahraman personelimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yangına 3 gündür aralıksız müdahale eden bazı orman personellerinin yerde uyuyarak dinlendikleri görüldü.

Yangından etkilenen alanlar ise dronla görüntülendi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi.

Bölgede yangınlar nedeniyle yoğun duman ve is bulunuyor. Yetkililer, duman ve isin kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştığını bildirdi.

Bartın, Çankırı, Samsun, Çorum ve Bolu'dan gelen 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olumsuz bir durumda yangınlara müdahale için Kastamonu-Karabük kara yolunda hazır bekletiliyor.

Yangının sıçradığı köydeki hasar havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınının sıçradığı köydeki hasar havadan görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesiyle evlerinin yanmaktan kurtarıldığını söyledi.

Güzelce köyünde ev, samanlık ve ahır yandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan durduruldu.

"Biz yangını duyduk hemen geldik"

İstanbul'da yaşayan Şeref Bilsel, yangının ardından durumu görmek için Güzelce köyüne geldiklerini belirerek, "Biz yangını duyduk hemen köyümüze geldik. Köyler boşaltılıyordu. Merak edip evlerimize baktık. Jandarmadan izin alarak köye girebildik. Biz yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz ama geldiğimizde köyün etrafı yanmıştı. İki metre mesafeyle Allah bizim evimizi kurtarmış. Merakla köyümüze dönmeyi bekliyoruz, şu an izin alıp geldik." diye konuştu.

Hakan Bilsel ise yangının evine bir metre kala kontrol altına alındığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya gruplarımız var. Oradan gelen haberlerden yangını öğrendik. Eflani tarafından yangın rüzgarın etkisiyle gelmiş. Komşumuz çiftçilikle uğraşıyordu. Hemen o anda itfaiyeyi çağırıp müdahale ediyorlar. Bir metre mesafeyle bizim evimiz kurtuluyor. Köyün tamamının yanma tehlikesi vardı. Şu an dönmeyi bekliyoruz. Yangın tekrar söndükten sonra gelmeyi düşünüyoruz. Biz haberi alır almaz İstanbul'daki iş yerimizden izin alıp buraya geldik. Ama sağ olsunlar aynı anda müdahale etmişler. Ancak komşumuzun evi komple küle döndü."