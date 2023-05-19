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Kastamonu Kalesinde Feci Ölüm

Kastamonu Kalesinde Feci Ölüm

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Kastamonu il merkezindeki tarihi Kastamonu Kalesinden düşen şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kastamonu il merkezindeki tarihi Kastamonu Kalesinden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu il merkezi Hisarardı Mahallesi Kale Yolu Sokak'ta bulunan tarihi Kastamonu Kalesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarihi Kastamonu Kalesinden sokağa düşen şahıs hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen erkek şahsın üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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