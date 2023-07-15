Kastamonu İlçelerinde 15 Temmuz Etkinlikleri
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Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi ve Küre ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tosya'da fotoğraf sergisi ve şehitlik ziyareti gerçekleştirilirken, İhsangazi'de kahvaltı ve şehitlik ziyareti yapıldı. Küre ilçesinde ise dua edilip mevlit programı düzenlendi.
Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi ve Küre ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.
Kaymakam Suat Hatam, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve protokol üyeleri, resim sergisini gezdikten sonra, Asri Mezarlıkta bulunan şehitliği ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından program sona erdi.
Daha sonra, Abdürrezzak Camisi'nde mevlit okundu.
İhsangazi
İhsangazi Kaymakam Vekili Tuna Genç, protokol üyeleri ile şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Küre
Küre ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için dua edilip mevlit programı düzenlendi.