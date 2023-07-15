Kastamonu İlçelerinde 15 Temmuz Etkinlikleri

Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi ve Küre ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tosya'da fotoğraf sergisi ve şehitlik ziyareti gerçekleştirilirken, İhsangazi'de kahvaltı ve şehitlik ziyareti yapıldı. Küre ilçesinde ise dua edilip mevlit programı düzenlendi.