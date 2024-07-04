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Kastamonu İhsangazi'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Helikopterler de havadan müdahale ediyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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