Kastamonu İhsangazi'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İhsangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, F.G. ve Ç.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ç.B., yanında bulundurduğu bıçakla F.G.'yi yaraladı ve baş kısmından darbeler alarak yaralandı. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, İhsangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen sebeple F.G. ve Ç.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.B., yanında bulundurduğu bıçak ile F.G.'yi yaraladı. Ç.B. ise baş kısmından aldığı darbelerle yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ç.B. ve F.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU