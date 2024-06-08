Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği, sel felaketinin ardından kadınların hikayelerini belgeselleştirdi

Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği üyeleri 2021'de selin vurduğu Bozkurt ilçesindeki kadınların hikayelerini belgeselleştirdi.

Yaklaşık 2 yıl önce kurulan dernek çeşitli etkinlikler yaparak, kadınların hayatına dair dokunuşlar gerçekleştiriyor. Üyelerden Eylem Aydın'ın önerisiyle sel felaketinin ardından kadınların hikayelerini belgeselleştirmeye karar veren dernek üyeleri çalışmalara başladı.

Tamamen amatör ruhla kurdukları ekiple senaryoyu hazırlayıp çekimleri yapan ve montajı da kendileri tamamlayan dernek üyeleri, "Kıyıda yaşayan kadınlar, hayatın getirdiği fırtınalara karşı dimdik ayakta dururlar" sözleriyle başlayan belgeseli ortaya çıkardı.

"Kıyıda Yaşayan Kadınlar" adı verilen belgesel, sosyal medyada paylaşıldı. Belgesel, Bozkurt'ta 11 Ağustos 2021'deki seli yaşayan 4 kadının hikayesini anlatıyor.

Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Avukat Şule Özbay, AA muhabirine, girişimci kadın derneği olarak kurulduklarını söyledi.

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Özbay, "Bozkurt'ta 2021 yılında çok ciddi bir sel felaketi yaşadık. Bu anlamda kadınlarımızın yanında fiilen yer almaya çalışsak da onların hikayelerine hiç yer verilmediğini gözlemledik. Eylem Hanım derneğimizin yönetim kurulu üyesi, bu fikri bizimle paylaştığında bütün arkadaşlar ciddi anlamda bir çalışma altına girmeye heveslendik." dedi.

"Kadınların hayatta kalma mücadelesi apayrı bir gerçeği ortaya çıkardı"

Bozkurtlu kadınlarla röportajlar yaptıklarını anlatan Özbay, şöyle konuştu:

"Onların selde yaşadığı zorlukları, verdikleri mücadeleyi felaket sonrasında hayata tutunma çabalarını göstererek onlar adına bir nebze katkı sağlamak için böyle bir çalışma yaptık. Sel felaketi sonrasında birçok haber olmasına rağmen hikayelerin konu edildiği projelere yer verilmediğini fark ettik. Bilhassa kadınlarımızın mücadelesine yer verdiğimiz bu çalışmada kadınların hayatta kalma mücadelesi apayrı bir gerçeği ortaya çıkardı. Biz röportajlarımızda kadınlarımızın ne büyük mücadeleler verdiğini gördük. Kurtarma çalışmaları sırasında ortaya koydukları fedakarlıkları gördük. Günlerce çocuklarını görmeden sadece yardım amaçlı başka hiçbir şey düşünmeksizin sahada yer alan kadınlarımızın hikayesini dinledik."

"Sekiz kişilik ekibimiz çekimler için Bozkurt'a üç defa gitti"

Ortaya bir ekip çalışması çıktığını dile getiren Özbay, "Eylem Hanım bu fikri paylaştıktan sonra bir ekip kurduk. Teknik ekip olsun, senaryo olsun bütün çekimler dernek üyelerimiz tarafından gerçekleştirildi. Herkes katkıda bulundu. Sekiz kişilik ekibimiz çekimler için Bozkurt'a üç defa gitti. Belediye Başkanımız ve değerli eşleri bize çok destek oldular. O anlamda güzel bir çalışma yürüttüğümüzü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Belgeselde hikayesi anlatılanlar hakkında da bilgi veren Özbay, şunları kaydetti:

"Belgeselimizde kızını kaybeden Sultan teyzemize, çocuklarını ve ailesini 2-3 gün görmeden sahadaki çalışmalara katılan değerli öğretmenimiz Seçil Hanım'a, temizliğe giderek zar zor ev sahibi olan ve selde evini kaybeden Perihan Hanım'a ve 2 engeli yaşlı komşusunu kurtarmak adına ölümü göze alan Rukiye teyzemizin hikayesine yer verdik."