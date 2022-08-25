Kastamonu haberleri: Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 607 bin 497 oldu

Kastamonu habere göre Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz sonu itibarıyla 607 bin 497 oldu.

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz sonu itibarıyla 607 bin 497 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de haziran ayında 111 bin 904 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kırklareli'nde temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 613'e ulaştı.

Tekirdağ'da 294 bin 831, Edirne'de ise 171 bin 53 olarak kayıtlara geçti.

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı itibariyle 605 bin 963 iken, bir ayda bin 534 artış yaşandı.