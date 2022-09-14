Kastamonu haberleri: Tosya'da İlköğretim Haftası kutlandı Güncel Haberler Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tosya İlkokulu'nda devam eden törende Demirci, İlköğretim Haftası'na erişmenin mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi. Törene, Kaymakam Suat Hatam, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Zekeriya Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar Kastamonu Hisarcık Tosya Güncel Haberler

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