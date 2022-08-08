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Kastamonu haberleri | Taşköprü'de bin 500 kişiye aşure ikram edildi

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Kastamonu haberleri | Taşköprü'de bin 500 kişiye aşure ikram edildi

Kastamonu yerel gündem haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından, 1500 kişiye aşure ikram edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından, 1500 kişiye aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Müftüsü Hasan Yozgat tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kaymakam Partal ve Başkan Yardımcısı Yalçın, vatandaşların Aşure Günü'nü kutladı.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Kastamonu Hisarcık Taşköprü Güncel Haberler

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