Kastamonu haberleri! Sel felaketinde yıkılmıştı: Bozkurt ve Abana ilçeleri, yeni sanayi sitelerine kavuştu

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde en ağır tahribatın oluştuğu Bozkurt ve Abana ilçelerindeki sanayi siteleri yeniden inşa edilerek kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

11 Ağustos 2021'de Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi, onlarca kişinin ölümüne sebep olurken, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ise en ağır tahribat yaşanmıştı. Selin oluşturduğu tahribat sebebiyle Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerindeki sanayi siteleri yeniden inşa edildi. Çalışmaların tamamlandığı Bozkurt Küçük Sanayi Sitesinde 2 fabrika ve 53 işyeri, Abana Küçük Sanayi Sitesinde de 40 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Bozkurt Kaymakamlığı ve Abana Kaymakamlığı'nda düzenlenen kura çekimi ile iş yerlerinin anahtarları sahiplerine teslim edildi.

BAKAN SOYLU VATANDAŞLARA SESLENDİ

Noter huzurunda yapılan kura çekimine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefon ile katıldı. Telefon aramasında kura çekiminin yapıldığı salondaki vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sel felaketinde ortadan kalkan Bozkurt ve Abana sanayi sitelerindeki dükkanların bugün kura çekimi ile sahiplerine teslime dilmesi bizim açımızdan onurdur. O günden itibaren el birliği ile bu afetin yaralarının sarılması için çaba sarf ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı arkadaşım Murat Kurum ile birlikte her meselenin anı anına takibini gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile görüştük. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde özellikle organize sanayi bölgeleri olmak üzere tüm Türkiye'de bağış topladı. O günkü miktarla 200 milyon lira civarında bir bağış toplandı. Bu Kastamonu dışında selden etkilenen Sinop Ayancık ve birkaç farklı alan için toplandı. Abana'da bugün 40 adet iş yeri var. Bozkurt'ta ise 52 adet iş yeri var. Abananın 28'i 90 metrekare, 12'si ise 180 metrekare. Bozkurt'un 24'ü 90 metrekare, 20'si ise 180 metrekare. 8 adeti ise 270 metrekare, 200 milyon liralık bağışın üzerine ek maliyetler bindi. O maliyetlerin tamamını oradaki hemşehrilerimizin üzerine bindirmek istemedik. Özellikle 90-180 ve 270 metrekare iş yerleri için ek maliyetlere yönelik 10 yıl süreli ödeme kolaylığı oluşturduk. Dükkanlarla ilgili yüzde 86'lık bir indirim yapıldı. Yani ödenen miktar aslında maliyetin yüzde 14'ü gibi bir miktar. 90 metrekare iş yerinin ilave maliyet bağışlardan sonra 286 bin lira oldu. Onun yüzde 50'sini karşılanıyor. Bu da 143 bin 370 lira. 180 metrekare iş yeri için ek maliyet 573 bin lira oldu, İndirimle birlikte o da 286 bin 740 lira oluyor. 270 metre iş yeri olanlar 860 bin lira. Bu dükkanlarda da ödenecek miktar 430 bin lira. Yarı yarıya temel maliyeti indirmiş olduk. Bu paralar da 10 yılda ödenecek. Hemşehrilerimizin sabrıyla, mesanetiyle ve katkılarıyla birlikte bitirmiş olduk. Bu da bir güzel örnek oldu. Burada herkesin katkısı var. Sanayi ve Ticaret Odalarının katkıları var. Organize Sanayi Sitelerinin de katkısı var. Bütün bakanlıklarımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın katkısı var. İçişleri Bakanlığımızdan diğer tüm bakanlıklarımıza da kadar herkesin katkısı var. Allah hepsinden razı olsun. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Allah her birinize helali ile para kazanmayı, güzel günler geçirmenizi, orada istihdam oluşturarak işçiler çalıştırmayı nasip etsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun yeni işyerleriniz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, kura çekimine video konferans aracılığı ile vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, "Geçtiğimiz yıl selden zarar gören Bozkurt ve Abana Küçük Sanayi Sitelerimizi söz verdiğimiz gibi en kısa sürede yeniledik. Henüz 1 yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika ve 92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. İnşallah iş yerlerimiz, ilçelerimizin ekonomisine can suyu olacak, bölgenin modern tesisleri olarak şehirlerimize güç katacaktır. Ben sanayi sitemizin, iş yerlerimizin Bozkurt'a, Abana'ya, Kastamonu'ya, hak sahibi esnaf kardeşlerimize ve ailelerine bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kura töreninde konuşan Çankırı Valisi Avni Çakır da, "Bozkurt ve Abana'nın her tarafı şantiye halinde, inşallah bitmesine az kaldı. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde imar sürecini tamamlıyoruz. Bugün imar süreçlerinden ilk önce temelini attığımız ve en çok beklediğimiz bir süreci tamamlıyoruz: Abana ve Bozkurt Sanayi Siteleri. Neticede 1 yıldan fazladır iş yerlerinizden uzak kaldınız, buralarda onlarca, yüzlerce insan ekmek yiyor, istihdam ediliyordu. Burası bir eksikliğimiz, bir kaybımızdı ama Allah'a şükür bugün beklediğinize değer bir manzara ile sizlerin karşınızdayız. Devletimiz, hayırseverlerden toplanan paraların üzerine kendisi de yapmış olduğu takviye ile bugün herkesin beğenisini alan iş yerlerimizi teslim aşamasına getirdik, noter huzurunda çekilecek kura ile de anahtarlarını teslim edeceğiz" diye konuştu.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı da, "İnşallah ilk teslimatlarımıza başlıyoruz. Meydandaki 16 dükkanımızın teslimini yapmıştık ama sanayi esnafımız için güzel bir gün. Allah hayırlı uğurlu etsin. Kazasız belasız güzel kazançlar olur. Bir daha da böyle afetler ülkemiz ve insanlık inşallah yaşamaz" şeklinde konuştu.

Ayrıca yapımı tamamlanan Bozkurt ve Abana Küçük Sanayi Sitelerinin yanı sıra Bozkurt'ta 649 konut ve 123 işyerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı.

(İbrahim Şahin Demir - Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)