Kastamonu haberleri... Rekabet Kurulu'ndan, çevrim içi araç alım satım sitelerine soruşturma Kastamonu haberler... REKABET Kurulu, 'Arabam.com', 'Vava Cars', 'Araba Sepeti' ve 'Letgo' şirketleri hakkında, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattı. REKABET Kurulu, 'Arabam.com', 'Vava Cars', 'Araba Sepeti' ve 'Letgo' şirketleri hakkında, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu, 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısında, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım satımında faaliyet gösteren 4 teşebbüs hakkındaki iddiaları ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. 4 şirket hakkında, çeşitli uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Rekabet Kurulu Tragger Güncel Haberler

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