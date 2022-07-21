Kastamonu haberleri | Kastamonu Valisi Çakır, sel ile ilgili çalışmaları değerlendirdi Açıklaması

Kastamonu Valisi Avni Çakır, haziran ayında yaşanan selden 5 bin kilometreyi bulan yol ağı, 500'den fazla köy ve 14 ilçenin doğrudan etkilendiğini söyledi.

Çakır, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinin ardından 27 Haziran'da tekrar bir selle karşılaştıklarını hatırlattı.

Sel bölgesinde çalışmaların sürdüğünü anlatan Çakır, "Bu konuda Kastamonu'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak sahada bütün gücümüzle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 11 Ağustos'un ardından 27 Haziran yağışı ile beraber bölgemizde 31 civarında köprüde, 90 civarında menfez olmak üzere toplamda 5 bin kilometreyi bulan yol ağımızda, 500'den fazla köyümüzde, 14 ilçemizde doğrudan etkilenme oldu." diye konuştu.

Tüm kurumların uyum içinde çalıştığını vurgulayan Çakır, Kurban Bayramı öncesinde kaba işlerin yüzde 98 oranında tamamlandığını aktardı.

Detaylı işlerin devam ettiğini söyleyen Çakır, "Bu yağışa bağlı 750 milyon lira civarında bir altyapı-üstyapı hasarı sadece özel idare ağımızda oluştu. Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, İller Bankasını eklediğinizde çok daha yüksek rakamlarda hasarlar oluştu." ifadelerini kullandı.

DSİ'nin yapacağı çalışmaların 2022 yılı sonunda tamamlanacağını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında bölgemizin yağış alacağı öngörülüyor. Bu tarihe kadar da tüm kanal temizliklerimizi ve yıkılan duvarlarımızın da tadilatlarını yapmış olacağız. Böylesine geniş bir coğrafyada bu kadar kurum ve kuruluşun sevk ve idaresinin bir eşgüdüm içinde olması kurum amirlerimizin yakın iş birliği içinde olmasını gerektiriyor. Allah'a şükür ki şu ana kadar büyük bir uyum, büyük bir özveri ile bunu sürdürüyoruz. Aksi takdirde böyle büyük bir afete maruz kalan bölgenin yeniden sanki hiç afet yaşanmamış hale getirilmesi öyle kolay bir hadise değil. Bu konuda ben çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum."

Kovid-19 vakalarında yaşanan artışa da değinen Çakır, "Sağlık Bakanlığının ifade etmiş olduğu 40-50 kat oranları bölgemizde daha da artmış vaziyette. Sizler de hem kurumlarınızda hem de özel hayatınızda hem de sahadaki arkadaşlarımızla gerekli tedbirleri tekrar en üst seviyede alın. Vatandaşlarımızı alıştıkları normal hayattan da fazla uzak tutmadan, gerekli tedbirlerimizi ihmal etmeden alalım." diye konuştu.