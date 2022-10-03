Son dakika haberi: KASTAMONU - Samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Kastamonu'da samanlıkta yapılan tadilat sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kastamonu'da samanlıkta yapılan tadilat sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kırcalar köyünde Hayati Yavuz'a ait samanlıkta tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında 20 ton arpa, 15 ton buğday, 1200 balya saman, römork ve yem değirmeni kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

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