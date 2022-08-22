Kastamonu haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri...
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Kastamonu gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel