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Kastamonu haberi: ARAÇ LASTİĞİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI 'ÇAKİ'YE TAKILDI

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Kastamonu gündem haberine göre ANTALYA'da, bir aracın arka lastiğinin içerisine gizlenen 13 kilo 344 gram metamfetamin maddesini narkotik köpeği 'Çaki' buldu.

ANTALYA'da, bir aracın arka lastiğinin içerisine gizlenen 13 kilo 344 gram metamfetamin maddesini narkotik köpeği 'Çaki' buldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.E ve E.A.'nın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu Antalya'ya getireceklerini, burada da N.K., H.G. ve S.K. adlı kişilerle birlikte piyasaya sürecekleri yönünde bilgi aldı. Yapılan çalışma kapsamında harekete geçen ekipler, takibe aldıkları aracı orman yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği 'Çaki', arka lastiklere tepki vermeye başladı. Bunun üzerine ekipler, lastiği sökerek tamirciye götürdü. Burada yapılan incelemede lastiğin içerisine gizlenmiş 13 kilo 344 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheliler V.E., E.A., N.K., H.G. ve S.K. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon anı ise saniye saniye kaydedildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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