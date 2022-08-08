Kastamonu haberleri! Ali Mahir Başarır'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 115 Milyon Liralık Araç İhalesine Tepki: "Artık Bir Parça Utanın"

Kastamonu habere göre CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın pazarlık usulüyle (21/b) yaptığı 115 milyon liralık araç ihalesine tepki gösterdi. Başarır, “Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Neden sayın bakan bu israf? İki, makam arabası, lüks arabalar kiralıyorsunuz. Bu kadar ivedi mi? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Makam arabalarınız için kullanıyorsunuz. Artık bir parça utanın” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın pazarlık usulüyle (21/b) yaptığı 115 milyon liralık araç ihalesine tepki gösterdi. Başarır, "Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Neden sayın bakan bu israf? İki, makam arabası, lüks arabalar kiralıyorsunuz. Bu kadar ivedi mi? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Makam arabalarınız için kullanıyorsunuz. Artık bir parça utanın" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 115 milyon liralık araç ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Başarır, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 115 milyonluk araç ihalesi yapıyor. Yeni ve bunu 21/b ile yapıyor. Yani, açık ihale olmadan yapıyor. Bakan'a iki soru soracağım. Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Neden sayın bakan bu israf? İki, makam arabası, lüks arabalar kiralıyorsunuz. Bu kadar ivedi mi? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Makam arabalarınız için kullanıyorsunuz. Artık bir parça utanın" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama da yapan Başarır, Kamu İhale Kanunu'nun delik deşik edildiğine dikkat çekerek, şunları ifade etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı 21/b yani pazarlık usulüyle 5 Temmuz'da 115 milyon TL'lik araç kiralama ihalesine çıktı. Hem de bu araç kiralama ihalesine yakıt kullanımı dahil değil. İhale dokümanları paylaşılmıyor. Şartnameler paylaşılmıyor. Daha önce en azından hangi hizmet için hangi araçların kiralanacağı öğrenilirken artık AKP iktidarı seçim yaklaşırken bunların dahi öğrenilmesini engelliyor. Bakın 2021 Ekim ayında 176'sı şoförlü 494 araç kiralanmış ve ihalesi açık yapılmış. Bu şirketlerle yapılan sözleşmeye göre 31 Aralık 2023'e kadar süre var. Daha sözleşmenin tamamlanmasına 1,5 yıl varken 115 milyon TL'lik bir araç kiralama ihalesine neden çıkılıyor? Burada kamu yararı nerede?

"KAMUNUN PARASINI İNSAFSIZCA HARCAMAKTAN UTANMIYORSUNUZ"

Bakın 2021 Ekim ayında 176'sı şoförlü 494 araç kiralanmış ve ihalesi açık yapılmış. Bu şirketlerle yapılan sözleşmeye göre 31 Aralık 2023'e kadar süre var. Daha sözleşmenin tamamlanmasına 1,5 yıl varken 115 milyon TL'lik bir araç kiralama ihalesine neden çıkılıyor? Milyonlarca insan açlık sınırı altında yaşıyor. Büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Bu israf neden sayın bakan? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Makam arabası, lüks arabalar kiralıyorsunuz. Bunlar bu kadar ivedi mi? Yani yangında, depremde, uçakta, helikopterde kullanmıyorsunuz ama makam arabalarınız için 21/b'yi kullanıyorsunuz. Bakın, devlet araçları kiralamasa satın alma yoluna gitse MTV ödemeyecek. MTV ödemediğiniz için kamunun parasını daha uygun şekilde harcayabileceksiniz. Hem de bu araçlar daha sonraki nesillerin kullanımı için de bakanlığınız bünyesinde kalacak ama siz kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz.

"TASARRUF BUNUN NERESİNDE?"

Bir taraftan tasarruf tedbiri yayınlıyorsunuz, bir taraftan da kamu kaynaklarını fütursuzca harcıyorsunuz. Tasarruf tedbirlerinde resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması başlıklı bir bölüm var. 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacağı ifade ediliyor. Yahu 2021'de sözleşme imzalamışsınız 494 tane araç kiralamışsınız daha sözleşme bitmeden kaç tane alacağınız belli olmayan bir ihaleye daha çıkıyorsunuz. Tasarruf bunun neresinde?"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Başarır, şu soruları yöneltti:

-Teknik şartname ve ihale dökümanları EKAP'ta neden paylaşılmamıştır?

-Bakanlığınızca hangi öngörülemeyen nedenlerle ya da hangi ivedilik gerekçeleriyle söz konusu ihale pazarlık usulü yani 21/b ile yapılmıştır?

-Bu ihale kapsamında kaç tane araç sürücülü, kaç tane araç sürücüsüz kiralanmıştır?

-Söz konusu ihale pazarlık usulü yerine rekabetin ve şeffaflık ilkelerini sağlayan açık ihale usulüyle yapılsaydı daha ucuza mal edilmez miydi? Kamu yararı böylelikle daha fazla korunmuş olmaz mıydı?

-Araç kiralama ihalesine çıkılmasaydı ve bu araçlar satın alınsaydı MTV ödenmemesi nedeniyle devletin daha ucuza mal etmesi mümkün olmayacak mıydı?

-Daha önce ihalesi yapılmış 176'sı şoförlü 494 araç kiralanmışken ve bu sözleşme 31 Aralık 2023'te bitecekken, 115 milyon TL bedelle yeni bir araç kiralama ihale yapılmasının gerekçeleri nelerdir?

-Halihazırda 494 tane araç kiralamışken ve sözleşmeleri devam ediyorken yeni kiralayacağınız bu araçlar nerelerde kullanılacaktır?

-Yaptığınız araç kiralamaları açıkça bir kamu israfı değil midir?"