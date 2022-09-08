Kastamonu haberi: Ümraniye'de ilginç olay: Araç motoruna bu kez kedi değil tavuk sıkıştı

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Ümraniye'de ilginç olay: Araç motoruna bu kez kedi değil tavuk sıkıştı Kamyonet motoruna sıkışan tavuğu kurtarma operasyonu kamerada Ümraniye'de oyun oynayan çocuklar, sokakta gezen tavuk sürüsünü kovaladıkları sırada tavuklardan biri, park halinde olan bir kamyonetin motor kısmına saklandı.

Ümraniye'de ilginç olay: Araç motoruna bu kez kedi değil tavuk sıkıştı

Kamyonet motoruna sıkışan tavuğu kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de oyun oynayan çocuklar, sokakta gezen tavuk sürüsünü kovaladıkları sırada tavuklardan biri, park halinde olan bir kamyonetin motor kısmına saklandı. Motordaki tavuğu fark etmeden kamyoneti ile yola çıkan vatandaş, tavukların sahibi olan komşusunun kendisini arayıp 'tavuğum senin motoruna girmiş" demesi ile kamyoneti durdurup kaputu açtı. Kaputu açmasıyla beraber motorda mahsur kalan tavuğun kendisine gıdaklamasını gören vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Kamyonetin motorunda mahsur kalan tavuk, itfaiyenin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

Komedi filmlerini aratmayacak olay, Ümraniye'de Yukarı Dudullu Mahallesinde dün yaşandı. Bir grup çocuk, mahallede yaşayan bir vatandaşın sokakta gezen tavuk sürüsünü kovaladı. Tavuklardan biri sokakta park halinde olan Oğuzhan Demir'in kamyonetinin motor kısmına saklandı. Motora giren tavuktan habersiz şekilde kamyoneti ile yola çıkan Demir'i komşusu arayarak, "benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş" dedi. Kamyonetini durduran Demir, kaputu açtığında motor kısmında mahsur kalan tavuğun kendisine gıdakladığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Hem kamyonetin sahibi hem de diğer mahalleli vatandaşlar, kamyonet motorunda mahsur kalan tavuğu gördüklerinde şaşkınlık içerisinde gülmekten kendilerini alamadı. Vatandaşlar tavuğu kendi imkanları ile çıkaramayınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmında mahsur kalan hayvanın tavuk olduğunu gören itfaiyeciler, yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından yaptıkları müdahale ile tavuğu sağ salim kurtardı. Mahsur kaldığı kamyonet motorundan kurtarılan tavuk sahibine teslim edildi.

"Komşu beni aradı 'tavuklardan biri senin motora girmiş' dedi"

Kamyonetinin motoruna tavuk kaçan Oğuzhan Demir, "Biz nakliye işiyle uğraşıyoruz. Kamyonetimizle işe gidiyorduk. İşe çıkmadan önce kamyonet komşunun kapısının önündeydi, onun da tavukları var. Mahallenin çocukları tavukları kovalamışlar. Bir tanesi de kaçmış motorun içine girmiş. Biz yoldayken komşu beni aradı 'benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş' dedi. Biz de sağa çektik baktık ki tavuk motorun içine sıkışmış. Orada biraz mücadele verdik. İtfaiyecileri de aradık. İtfaiyeciler ile mücadele vererek tavuğu hep beraber kurtardık. Tavuk canlı. Diğer arkadaşlarının yanına gönderdik. Yani herkes mutlu mesut bir şekilde olay yerinden ayrıldı" dedi.

"Kaputu kaldırınca tavuk bize gıdakladı"

Demir, "Biz de çok şaşırdık, normalde araba motorlarına kedi giriyor. Hep kedi görürüz. Tavuk görünce şaşırdık. Gelen herkes olay yerinde kahkaha atmaya başladı. Bir yandan üzüldüler ama bir yandan da herkes gülmeye başladı. İtfaiyeciler de güldüler ve şaşırdılar. Şaşırdık, afalladık, heyecanlandık. İndik arabanın altına yattık, kaputu kaldırınca bize gıdakladı. Biz de şaşırdık tabii. O anda hemen tavukla iletişime geçerek kurtarmaya çalıştık. Hem eğlendik hem üzüldük. Tavuğun çıkışını görünce daha da sevindik" diye konuştu.

Öte yandan, kamyonetin motor kısmında mahsur kalan tavuğun itfaiye ekipleri tarafında kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.