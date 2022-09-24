Kastamonu haberi! Kastamonu'ya yeni yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı Güncel Haberler Kastamonu gündem haberi | Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine yeni yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine yeni yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı. Taşköprü ilçesinde konuşlu helikopterin Denizli'nin Çardak ilçesinde düşmesinin ardından başka bir yangın söndürme helikopteri Taşköprü ilçesine getirildi. Helikopter Taşköprü Orman Deposu'nda konuşlandırıldı. Güncel Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz Kastamonu Güncel Haberler

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