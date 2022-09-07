Kastamonu haberi! Kastamonu'da yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Kastamonu haberler... Kastamonu'da silahla yağma yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da silahla yağma yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma suçundan 20 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan F.P, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
F.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel