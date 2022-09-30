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Kastamonu haberi! Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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Kastamonu haberi! Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kastamonu gündem haberi | Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir adreste yapılan aramada 224 reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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