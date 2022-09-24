Kastamonu haberi! Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Gelen Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi S.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu Kastamonu Güncel Haberler

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