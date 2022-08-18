Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu haberi: Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu haberi: Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberler

Edinilen Kastamonu haberine göre AKSARAY'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Osman Sur (37) öldü, sürücü Erkan Ceyrancı (20) ağır yaralandı.

AKSARAY'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Osman Sur (37) öldü, sürücü Erkan Ceyrancı (20) ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. Adana'dan İstanbul'a giden Erkan Ceyrancı'nın kontrolünü kaybettiği 01 UG 727 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ceyrancı yaralanırken, yanındaki Osman Sur ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü Ceyrancı, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceyrancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Tragger Aksaray Sur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title