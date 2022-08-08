Haber : Kastamonu gündem haberi... DİYARBAKIR'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 10 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu gündem haberi... DİYARBAKIR'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 10 YARALI

 - Güncelleme:

Kastamonu gündem haberi: DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kavşakta önce trafik ışıklarına, ardından da hafif ticari araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kavşakta önce trafik ışıklarına, ardından da hafif ticari araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan Luna Park Kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABR 276 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kavşaktaki trafik ışıklarına, daha sonra ise kavşaktan geçmekte olan 73 DC 548 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil ile ticari araçtaki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası polis, yolda kontrollü olarak araç geçişini sağlarken kazaya karışan otomobil ile hafif ticari araç bölgeye sevk edilen çekicilerle kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title