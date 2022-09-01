Kastamonu haberi | Bilecik'te araç sahipleri kilim ve battaniyelerle dolu önlemi aldı

Kastamonu gündem haberi... Bilecik'te bazı araçlar, zaman zaman meydana gelen doludan korunması amacıyla sahipleri tarafından battaniye, kilim, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtüldü.

Bilecik'te bazı araçlar, zaman zaman meydana gelen doludan korunması amacıyla sahipleri tarafından battaniye, kilim, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtüldü.

Kentte dün akşam başlayan kısa süreli dolunun ardından sağanak etkili oldu. Yağış, gece de aralıklarla devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bilecik'e yönelik yağış uyarısının ardından harekete geçen araç sahipleri, doluya karşı kilim ve battaniyelerle araçlarının üzerini örterek önlem almaya çalıştı.

Bazı kişiler ise telefonlar ile yakınlarını arayarak araçlarını kapalı otoparka almasını istedi. ???????