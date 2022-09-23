Kastamonu haberi... Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan suç örgütüyle ilgili iddianame hazırlandı

Kastamonu haber: Balıkesir merkezli 20 ilde kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütünün yönetici ve üyeleri her biri için 7 bin 700 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Balıkesir merkezli 20 ilde kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütünün yönetici ve üyeleri her biri için 7 bin 700 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgüt Suçlar Bürosunca, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayarak araç kiralama vaadiyle 504 kişiyi toplam 1,5 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 64'ü tutuklu 85 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelilerin İstanbul'un farklı semtlerinde kiraladıkları ofiste kurumsal araç kiralama şirketlerinin web sitelerini sahte olarak tasarlayıp dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdikleri, yakalanmayı ve deşifre olmayı engellemek için çeşitli tedbirler aldıkları kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin dolandırıcılık yapmak amacıyla ofiste kullandıkları yabancı uyruklu kişiler adına alınan hatları ofis dışına çıkarmadıkları ve kendi aralarındaki görüşmeleri de Whatsapp üzerinden sağladıkları belirtildi.

Suç örgütü elebaşı "Korkmaz" kod adlı O.Y'nin çağrı merkezindekilere (call center) gizlilik içinde çalışmaları konusunda emirler verdiği ve ofiste kullanılan bilgisayarları uzaktan kumanda ile kontrol ettiği bildirilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Ofiste kullanılan kurumsal araç kiralama şirketlerine ait sahte web sitelerini O.Y'nin tasarladığı, sahte web sitelerine şüphelilerden M.G'nin reklam vererek arama motorlarına üst sıralara taşınmasını sağladığı, araç kiralamak için arayan müştekilerle ofiste call center olarak çalışan 'İrem' kod isimli A.C, 'Yusuf' kod isimli U.Ç, 'Murat' kod isimli M.Ö, 'Bora' kod isimli B.Ö. ve 'Kübra' kod isimli G.K'nin görüştüğü, şüphelilerin müştekilerden ehliyetlerinin ön ve arka yüzünün fotoğrafı ile aracın gönderileceği konum bilgisini Whatsapp üzerinden istedikten sonra müştekinin inandırılarak şüphelilerin verdikleri hesap numaralarına para yatırmalarını sağladıkları belirlenmiştir."

ATM'den para çekerken şapka ve maskeyle yüzlerini gizlemişler

İddianamede, örgütün İstanbul Fatih bölgesi sahacılarından "Dayı" kod adlı S.B. ile Antalya Manavgat, Serik, Kepez bölgesi sahacılarından "Minik" kod isimli E.T'nin şapkalı, maskeli ve kapüşonlu şekilde ATM'ye geldikleri ve yüzlerini gizleyerek para çektikleri aktarıldı.

Banka hesaplarını kullandıran kişilerin, S.B. ve E.T'nin talebi üzerine kendi adlarına GSM hattı çıkartıp bankalardan aldıkları hesaplara tanımladıkları belirtilen iddianamede, hesap kartları ve GSM hatları ile mobil bankacılık şifre bilgilerini şehirler arası çalışan otobüslerle İstanbul ve Antalya iline gönderdikleri bilgisi verildi.

Hesap bilgileri ile GSM hatlarını ve mobil bankacılık şifrelerini İstanbul ve Antalya otogarlarında teslim alan S.B. ile E.T'nin bunları örgüt faaliyeti kapsamında dolandırıcılık eyleminde kullanmaya başladıklarının da belirtildiği iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin 'Korkmaz' kod O.Y'nin öncülüğünde bir araya gelerek iş bölümü halinde hareket ettikleri, O.Y. tarafından verilen emir ve talimatların call center olarak ofiste çalışan şüphelilerin meşru veya gayrimeşru bir talep olup olmadığına bakılmaksızın itiraz edilmeyerek kabul edildiği, şüphelilerin olay öncesinden temin ettikleri yabancı uyruklu hatlar ve kiraladıkları ofis üzerinden programlı ve tedbirli hareket ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri, kendi içlerinde bir yapılanmaya giderek örgütlü şekilde hareket ettikleri, bu şekilde 21'i örgüt yöneticisi ve üyesi olmak üzere 85 şüphelinin Türkiye'nin çeşitli illerindeki müştekileri sahte web siteleri üzerinden araç kiralama vaadiyle dolandırarak haksız menfaat elde etmek amacıyla bir araya gelip örgütlü şekilde hareket ettikleri tespit edildi."

İddianamede, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma" ve "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından suç örgütü yöneticisi ve üyesi 21 şüpheli hakkında 1520 yıldan 7 bin 700 yıla kadar, diğer şüpheliler için de farklı sürelerde hapis cezası istendi.

Davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayarak vatandaşlardan araç kiralama vaadi ile menfaat temin ettiği belirlenen suç örgütü ile suç örgütü üyelerine banka hesaplarını kullandıran, hesaplara yatan müştekilerin gönderdiği paraları çeken, toplam 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilip Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince 7 Nisan ve 25 Mayıs'ta Balıkesir, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 85 şüpheliden 64'ü tutuklanmıştı.