Kastamonu haberi... Adana'da 169 araç trafikten men edildi
Kastamonu gündem haberine göre Adana'da, jandarma ekiplerince temmuzda gerçekleştirilen denetimlerde 169 araç trafikten men edildi.
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Adana'da, jandarma ekiplerince temmuzda gerçekleştirilen denetimlerde 169 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki sorumluluk sahasında 1-31 Temmuz'da trafik denetimleri gerçekleştirdi.
111 bin 819 aracı ve sürücülerini denetleyen ekipler, 1197 kişiye para cezası uyguladı, eksiklikleri belirlenen 169 aracı trafikten men etti.
AA / Ozan Efeoğlu - Güncel