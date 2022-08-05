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Kastamonu haberi... Adana'da 169 araç trafikten men edildi

Kastamonu haberi... Adana'da 169 araç trafikten men edildi

Kastamonu gündem haberine göre Adana'da, jandarma ekiplerince temmuzda gerçekleştirilen denetimlerde 169 araç trafikten men edildi.

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Adana'da, jandarma ekiplerince temmuzda gerçekleştirilen denetimlerde 169 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki sorumluluk sahasında 1-31 Temmuz'da trafik denetimleri gerçekleştirdi.

111 bin 819 aracı ve sürücülerini denetleyen ekipler, 1197 kişiye para cezası uyguladı, eksiklikleri belirlenen 169 aracı trafikten men etti.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Jandarma Tragger Adana Güncel Haberler

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