Kastamonu haberi! Kastamonu'ya patates büyüklüğünde dolu yağdı Güncel Haberler Kastamonu yerel gündem haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. Kastamonu'da öğleden sonra güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde patates büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. (Akif Doğan/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kastamonu Güncel Haberler

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