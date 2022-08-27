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Kastamonu haber... Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Kastamonu haber... Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kastamonu haber: Kastamonu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kastamonu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, bugün öğleden sonra Kastamonu genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine kadar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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