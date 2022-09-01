Kastamonu haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Gelen Kastamonu haberine göre Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda belirlenen adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel