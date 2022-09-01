Kastamonu haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Gelen Kastamonu haberine göre Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.