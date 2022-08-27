Kastamonu haber... Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kastamonu gelişmesine göre Kastamonu'da durdurulan bir araçta 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da durdurulan bir araçta 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Araçtaki aramada, 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler tarafından otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel