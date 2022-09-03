Kastamonu haber: Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu Güncel Haberler Gelen Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu Kastamonu'da il merkezinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu KASTAMONU - Kastamonu'da il merkezinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da, güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kapalı alanlara araçlarını kaçırmaya çalıştı. Yağışlı hava bir süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu Kastamonu Güncel Haberler

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