Kastamonu haber | Gaziantep'te öğrencilerin tasarladığı araç vatandaşlara tanıtıldı Güncel Haberler Kastamonu gündem haberi... Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Zeugma Takımı tarafından tasarlanan ve "Zeugma" adı verilen araç vatandaşlara tanıtıldı. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Zeugma Takımı tarafından tasarlanan ve "Zeugma" adı verilen araç vatandaşlara tanıtıldı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Zeugma Takım tarafından tasarlanan araç, kentte bulunan bir alışveriş merkezinde sergilendi. Zeugma Takımı Lideri Mehmet Reşvan, yaptığı açıklamada, aracın yapım aşamasında 40 kişinin görev aldığını belirtti. Yaptıkları projeyle üniversiteyi TEKNOFEST'te temsil ettiklerini aktaran Reşvan, "Üniversitemizin ismini daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz. Takımımızın tamamı mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşup yaklaşık 3 aylık bir süreçte aracı son haline kavuşturduk. Araç, 200 kilometre menzile sahip." ifadelerini kullandı. Güncel AA / Okan Coşkun Gaziantep Üniversitesi alışveriş Tragger Güncel Haberler

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