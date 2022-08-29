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Kastamonu haber! Bakan Karaismailoğlu: "1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti"

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Kastamonu haber! Bakan Karaismailoğlu: '1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti'

Kastamonu gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla aracın geçtiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla aracın geçtiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Malkara- Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yoldan 27,8 milyon kilometre, zamandan 3,6 milyon saat tasarruf sağladıklarını belirterek, 20 yılda 100 yıllık yatırımla tarihe imza attıklarını kaydetti.

Mega projeleri birer birer hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu yatırımlar arasında yer aldığını anımsattı.

Karaismailoğlu, yatırımların hem üretime hem milli gelire hem de istihdama katkı sağlamasının yanında ciddi ekonomik tasarruf sağladığına dikkati çekerek, 18 Mart'ta hizmete açılan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ekonomiye etkilerini anlattı. "1915 Çanakkale Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla araç geçti." bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, "Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme döneminde, milli gelire 2,8 milyar dolar, üretime 6,1 milyar dolar, ihracata 531 milyon dolarlık katkı sağladık. 133,6 milyon dolarlık vergi geliri elde ederken istihdama yıllık ortalama etkisi 27 bin kişi oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'na vurulan mühür ve eşsiz bir abide, enlerin, ilklerin ve rekorların projesidir." ifadelerini kullandı.

"Günübirlik tartışmalar yerine, mega projelere odaklandık"

Karaismailoğlu, projeyi, planlanandan 1,5 yıl önce bitirdiklerini ve halkın hizmetine sunduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla 7/24 çalışıyoruz. Günübirlik tartışmalar yerine, mega projelere odaklandık. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri hayata geçirdik. Milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Milletimize en iyisini sunmaya, sadece bugünü değil, geleceği aydınlatacak eserleri birer birer hayata geçirmek için çalışıyoruz. Birileri hesap, kitap yapmadan, yalan yanlış bilgi ve belgelerle, hayata geçirdiğimiz projelerin üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmaya katkılarını hiçe saymaya çalışıyor. Tek umutları yalandır, iftiradır, çamur atmaktır. Tabii ki projelerimizle ilgili yalan yanlış iftiralara, bu acizliğe gereken cevabı veriyor, milletimizin de neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt ettiğini gayet iyi biliyoruz."

Kaynak: AA / Merve Özlem Çakır - Güncel

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