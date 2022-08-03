Kastamonu haber... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanmaktan yargılanıyor

NEW Tayvan ziyaretiyle ABD ile Çin arasında gerginliğe neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullanırken kazaya neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

California Napa Bölgesi Mahkemesinde bu sabah görülen davaya avukatı aracığıyla katılan Pelosi, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yargıç, iddiaların ve delillerin incelenmesi için davayı 23 Ağustos'a erteledi.

Pelosi, suçlu bulunması halinde en az 5 gün hapis ve 5 yıla kadar denetimli serbestlik ile karşı karşıya kalacak. Savcılar, Pelosi'nin ayrıca alkollü sürücü sınıfından ders alması ve her defasında çalıştırmadan önce alkol seviyesini ölçen bir cihazı aracına taktırması gerektiğini belirtiyor.

California'nın Oakville bölgesinde 28 Mayıs'ta Porsche marka aracıyla kaza yapan 82 yaşındaki multimilyoner, "alkollü araç kullanmaktan" gözaltına alınmıştı.

Kaza gecesi Pelosi'nin, kimliğini isteyen polislere ehliyeti ile polis çocuklarına burs sağlayan California Otoyol Devriyesi yardım kuruluşuna yaptığı bağışları gösteren kart verdiği de iddia edilmişti.

Pelosi, daha sonra 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.