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Kastamonu gündem: Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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Kastamonu gündem: Kastamonu'daki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kastamonu haberler... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde Ş.A. ile Celal Kabakaya arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.A. ve Kabakaya birbirlerini silahla yaraladı.

Yaralılar, kendi araçlarıyla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kabakaya, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Mustafa Sıtkı Kastamonu Güncel Haberler

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