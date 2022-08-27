Kastamonu gündem: Kastamonu'da sağanak nedeniyle köprü zarar gördü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle Bağdere köyü köprüsü zarar gördü.

İlçede akşam saatlerinde sağanağın ardından debisi yükselen Bağdere köyü deresi üzerinde bulunan köprü zarar görünce, köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Hanönü Belediyesi, DSİ ve AFAD ekiplerinin çalışması ile köye ulaşım alternatif yoldan sağlandı.

Bağdere köyünde tedbir amaçlı iki ev tahliye edilirken, köye bağlı Çayağzı Mahallesini ilçeye bağlayan köprüde ekipler tarafından taş ve kayalarla güçlendirme çalışması yapılıyor.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, yağışla Bağdere çayının taştığını söyledi.

Belediye olarak hemen müdahale ettiklerini belirten Uçar, "Kaymakamımız, Özel İdare Genel Sekreterimiz, DSİ Bölge Müdürümüz, AFAD İl Müdürümüz ve AK Parti İl Başkanımız geldi. Devletin bütün kurumları ile birlikte çalışıyoruz. Bağdere köyünde bir köprümüzü sel aldı. Daha sonra Yeniköy grup yolunun köprüsüne zarar verdi. Orayı güçlendirdik. Çayağzı Mahallesi köprüsünün güçlendirmesi yapıldı. Köprü ayaklarını destekliyoruz." dedi.

Yağışın devam ettiğini vurgulayan Uçar, "Herhangi bir can kaydı olmadı. Hayvan zararı yok. İki bina tahliye edildi. Bir aracın sürüklendiği bilgisi var. Tarım arazileri zarar gördü, yağış devam ediyor. Can, mal kaybı oluşmaması için elimizden geleni yaparak koordineli şekilde çalışacağız." diye konuştu.