Kastamonu gündem: Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu gündem: Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu gündem: Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

 - Güncelleme:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çayüstü köyünde, Murat Gökdağ'ın bahçesindeki kestiği kiraz ağacı, üzerine devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Gökdağ'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title