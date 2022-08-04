Kastamonu gündem: Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Çayüstü köyünde, Murat Gökdağ'ın bahçesindeki kestiği kiraz ağacı, üzerine devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Gökdağ'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Bilal Kahyaoğlu Kastamonu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu gündem: Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.