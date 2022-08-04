Kastamonu gündem: Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çayüstü köyünde, Murat Gökdağ'ın bahçesindeki kestiği kiraz ağacı, üzerine devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Gökdağ'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel