Kastamonu gündem: Kastamonu'da aranan firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı Kastamonu habere göre Kastamonu'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kastamonu'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde yapılan operasyonda yakalanan A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel AA / Özgür Alantor Kastamonu Güncel Haberler

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