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Kastamonu gündem haberleri | Kastamonu, Karabük ve Bolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Kastamonu gündem haberleri | Kastamonu, Karabük ve Bolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kastamonu yerel gündem haberine göre Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Kastamonu Karabük Bolu Güncel Haberler

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