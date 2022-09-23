Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da gençler esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı Güncel Haberler Kastamonu haberler... Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler, esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler, esnafa "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" dağıttı. Gönüllü gençler, Cide Müftülüğü koordinesinde Ahilik Haftası dolayısıyla ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak, "Ahilik öğüdü" afişi ve "Osmanlı şerbeti" hediye etti. Ahi Evran Veli'nin esnafa öğütlerini içeren afişleri takdim eden gençler, esnafa "hayırlı işler" dileyerek ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. Gönüllü gençlerden Mikail Gürdal, ahilik felsefesinin tüm esnafa örnek olması gerektiğini kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Özgür Alantor Kastamonu Cide Güncel Haberler

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