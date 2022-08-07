Kastamonu gündem haberleri... Kastamonu'da elektrikli çite dokunan kadın hayatını kaybetti Kastamonu haberleri... Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde elektrikli çite dokunan kadın yaşamını yitirdi. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde elektrikli çite dokunan kadın yaşamını yitirdi. Köfünanbarı köyünde çiftçilik yapan Ş.A. mısır bahçesini domuzlardan korumak için elektrikli çit sistemi kurdu. Akşam elektrik verilen çite dokunan Ş.A'nın eşi H.A. (77) olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Güncel AA / Bilal Kahyaoğlu Kastamonu Güncel Haberler

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