Kastamonu gündem haberleri | Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İhsangazi kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde Mehmet Reşit Olağ idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Olağ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olağ müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Bilal Kahyaoğlu Mehmet Reşit İhsangazi Kastamonu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu gündem haberleri | Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.