Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'nun Cide ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan K.C, İI Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Cide ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. K.C, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Güncel Kaynak: AA / Özgür Alantor Kastamonu Güncel Haberler

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