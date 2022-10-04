Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASTAMONU - Altı kilogram ağırlığında çam mantarı bulundu

Güncel Haberler

Çam mantarının görüntülenmesi Çam mantarının terazide tartılması Mantarı bulan Ahmet Tandırcıoğlu ile röportaj Kastamonu'da 6 kilogram ağırlığında çam mantarı bulundu KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 6 kilo 100 gram ağırlığındaki çam mantarı ilgi gördü.

Çam mantarının görüntülenmesi

Çam mantarının terazide tartılması

Mantarı bulan Ahmet Tandırcıoğlu ile röportaj Kastamonu'da 6 kilogram ağırlığında çam mantarı bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 6 kilo 100 gram ağırlığındaki çam mantarı ilgi gördü.

Mantar toplamak için ormanlık alana giden Ahmet Tandırcıoğlu, büyük bir mantar buldu. İlçeye getirip tarttığı mantarın 6 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu gören Tandırcıoğlu, mantarı ilçede esnaflık yapan Erol Bahadır Sezer'e sattı.

Ahmet Tandırcıoğlu, AA muhabirine, mantarı Köçekli köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulduğunu belirterek, büyüklüğünü görenlerin oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.

Erol Bahadır Sezer ise daha önce bu büyüklükte bir çam mantarı görmediğini dile getirerek, "Mantarın kilosunu 70 liradan satıyorum. Bu yıl ilçede mantar bolluğu yaşanıyor." dedi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title