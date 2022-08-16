Haber : Kastamonu gündem haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı." - Haberler

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Kastamonu gündem haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı."

Kastamonu gündem haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı.'

Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı."

AA / Merve Özlem Çakır - Güncel

Nureddin Nebati Tragger Güncel Haberler

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