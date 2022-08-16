Kastamonu gündem haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı."
Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı."
AA / Merve Özlem Çakır - Güncel