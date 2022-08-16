Kastamonu gündem haberleri... Bakan Nebati: "Sıfır-ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galeri ve kişiler hakkında tespit yaptık. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, spekülasyon... Gelen Kastamonu haberlerine göre Bakan Nebati: "Sıfır-ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galeri ve kişiler hakkında tespit yaptık. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, spekülasyon yapanlar için işleme başladık" Bakan Nebati: "Sıfır-ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galeri ve kişiler hakkında tespit yaptık. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, spekülasyon yapanlar için işleme başladık" Güncel AA / Merve Özlem Çakır Tragger Güncel Haberler

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