Kastamonu gündem haberi... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezindeki çeşitli adreslere yönelik yapılan operasyonda, farklı miktarlarda sentetik ecza hapı, ekstazi ve metanfetamin ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Güncel Haberler

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